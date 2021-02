Vittorio Feltri, duro attacco all'Eredità: 'É tutto un grande imbroglio'

Tra i telespettatori più accaniti de L'Eredità c'è anche Vittorio Feltri, il noto direttore di Libero ma, una delle ultime puntate lo ha mandato su tutte le furie, tanto da accusare su Twitter il programma di brogli.

Il giornalista ha in particolare contestato la ghigliottina, l'ultimo gioco de L'Eredità che consiste nell'associare un unico termine ad una serie di parole scelte dal concorrente che potrà così aggiudicarsi il montepremi. A riguardo Feltri si è indispettito per l'associazione di parole non facilmente individuabile e così con un post sui social network ha detto:

"Il programma televisivo L'Eredità è un grande imbroglio. Chi prepara i quesiti deve essere quantomeno ubriaco. Cosa c*** c'entrano le farfalle con l'albero e il salone. Andate a cag***".

Gli autori del programma della fascia preserale di Rai Uno sono stati accusati dii essere ubriachi vista la scarsa assonanza tra i quesiti. La campionessa Chiara era arrivata alla ghigliottina con un bottino di ben 230mila euro, che era riuscito a mantenere intatto nel corso del gioco terminale, senza mai dimezzarlo. Le parole misteriose che a lei proposte erano: albero, farina, stomaco, salmone e azzurre. Il fatto che il termine corretto fosse farfalle, ha fatto si che il direttore dubitasse della correttezza degli autori. Insomma, un termine non proprio facilmente identificabile.