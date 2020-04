Vittorio Feltri a Fuori Dal Coro: 'i meridionali in molti casi sono inferiori', è polemica

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Vittorio Feltri. Dopo il duro attacco a La Vita In Diretta, il direttore di Libero ieri sera è stato ospite di "Fuori dal Coro", il programma condotto da Mario Giordano. Nel corso della discussione ha attaccato duramente i meridionali, scatenando polemiche ed indignazione sul web.

Il giornalista, che negli ultimi tempi si è lasciato andare a tweet e dichiarazioni non lusinghiere, ieri sera ha affermato che "credo che in molti casi i meridionali siano inferiori". Il riferimento è alle dichiarazioni del governatore campano Vincenzo De Luca (ieri sera ospite a Porta a Porta insieme ad Attilio Fontana).

Poco prima, Feltri aveva affermato che "credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania. Io non ce l’ho con la Campania! Sto semplicemente dicendo che io, te e altri perché dovremmo andare in Campania? A fare che cosa? I posteggiatori abusivi? Non credo sia al vertice delle nostre ambizioni un’occupazione simile. Mentre i campani, e il dato è di 14 mila ogni anno, vengono a Milano a farsi curare. Vuol dire che Milano e la Lombardia non fanno loro così schifo“.

La dichiarazione controversa è arrivata poco dopo, quando il direttore di Libero ha detto di "non credere ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori". Inutili i tentativi di Mario Giordano, che ha tentato di calmarlo.

Il tweet è stato inondato di polemiche e le dichiarazioni di sono state condannate quasi da tutti gli utenti. Di recente Feltri ha anche duramente attaccato Barbara D'Urso dopo il battibecco con Asia Argento.