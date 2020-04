Vittorio Feltri contro La Vita In Diretta: fa più schifo di quella registrata

Cannonata di Vittorio Feltri contro La Vita In Diretta. Il direttore di Libero, da sempre noto per i suoi metodi poco diplomatici ed i suoi tweet diretti, questa volta se l'è presa con il programma condotto da Lorella Cuccarini e tramite il proprio account ufficiale non le ha mandate a dire.

Il messaggio lascia poco spazio all'immaginazione: Feltri scrive che "La vita in diretta fa più schifo di quella registrata". Non sono note le motivazioni che l'hanno spinto a scrivere il tweet, ma nelle ultime ore il direttore è stato incontenibile e ne dette di ogni anche ad altri programmi televisivi.

Diario Di Casa è stato definito "un programma tv in onda ogni giorno alla ore 14 condotto da un uomo e una donna. È dedicato ai bambini chiusi in casa. Trasmette idiozie raccapriccianti che rompono i c******* più del virus".

Su Tagadà, invece, Feltri ha affermato che "non è una brutta trasmissione: è una boiata pazzesca. Tiziana Panella è bravissima nel distillilare banalità impressionanti".

Di recente Lorella Cuccarini è stata protagonista di una gaffe a La Vita In Diretta, quando ha annunciato l'imminente parto della moglie di Luca Argentero. Feltri lo scorso mese è anche stato oggetto di una lite con Asia Argento da Barbara D'Urso.