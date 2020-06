Vittorio Sgarbi da Barbara D'Urso: 'sono vivo per miracolo, ho perso occhiali e mutande'

La scorsa settimana ha tenuto banco sui giornali italiani la vicenda legata all'incidente di Vittorio Sgarbi, che ha rischiato di annegare mentre era al mare in Albania a causa delle acque mosse. Nella serata di ieri il critico d'arte ha parlato dell'incidente da Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso.

"La giornata non era buona e il mare era mosso, siamo andati a vedere questo posto bellissimo, senza che ci fosse nessuno a controllare, anche per l'epidemia. Io, un po' spavaldo di natura, sono andato in acqua. Mi colpisce che mentre i miei erano tutti a prendere bevande, sorridenti, è mia figlia, che mi ha seguito. Dopo ho perso la misura dello spazio e ho sentito l'onda potente, sono uscito nudo dall'acqua" ha raccontato Vittorio, che ha anche scherzato su quanto avvenuto.

"Il trauma è stato essere in posti bellissimi senza vedere nulla, avendo perso gli occhiali. Il sindaco di Valona è riuscito a farmi avere degli occhiali, le mutande sostitutive le avevo" ha continuato.

La stagione di Live - Non è la D'Urso è stata molto travagliata per Vittorio Sgarbi, che è anche stato al centro di una lite con la presentatrice, salvo poi tornare sui propri passi e chiedere scusa. Di recente ha anche difeso Barbara D'Urso per l'Eterno Riposo recitato con Salvini.