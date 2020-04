Vittorio Sgarbi difende Barbara D'Urso: l'Eterno Riposo è una cosa innocua

Nelle ultime settimane sono state tante e piuttosto feroci le critiche nei confronti di Barbara D'Urso e dei sui programmi, soprattutto in relazione alla famosa preghiera recitata in diretta. In merito a quest'ultima, però, la D'Urso ha un difensore inaspettato: Vittorio Sgarbi.

Mentre aumentano le firme per la petizione a favore della cancellazione dei programmi della D'Urso, c'è anche chi prende le sue difese.

Nonostante la lite di qualche settimana fa che li ha visti entrambi protagonisti (che girava intorno al termine "raccomandazione"), il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi ha detto la sua riguardo all'episodio della preghiera in diretta recitata proprio durante una puntata di Live Non è la D'Urso e alle intense critiche che sono seguite.

"Poteva scegliere un’altra sede, ma di fatto la preghiera è una cosa innocua che puoi fare da qualunque luogo" avrebbe detto al settimanale Mio.

Gli spettatori, almeno coloro che se ne sono lamentati e chi ha dato vita o firmato la petizione, hanno trovato l'azione decisamente di cattivo gusto, e non condividono certo il parere di Sgarbi, ma piuttosto qualcosa di simile a ciò che ha espresso, in termini forse più canzonatori, la showgirl argentina Belén Rodríguez, che ha definito i programmi della D'Urso "un po' circensi".