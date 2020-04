Viva Raimondo! Mediaset omaggia Raimondo Vianello a 10 anni dalla sua scomparsa

Dai varietà alle sitcom, dai film alla conduzione dei programmi televisivi più diversi, Raimondo Vianello riempiva le giornate degli italiani con il suo talento e la sua simpatia. A 10 anni dalla sua scomparsa, Mediaset gli rende omaggio con una programmazione speciale.

C'è chi lo ricorda soprattutto per i varietà, di cui era uno dei padri fondatori, come l'innovativo Un due tre, dove lavorava al fianco di Ugo Tognazzi, Tante Scuse o Attenti a quei due, che conduceva assieme alla moglie Sandra Mondaini, e tanti altri programmi del genere.



C'è chi lo ricorda come attore e sceneggiatore di diversi film, da Partenza a ore 7 di Mario Mattoli a Il Trapianto di Steno, da Lo sai che i papaveri di Metz e Marchesi fino ad arrivare a Sbirulino di Flavio Mogherini.



C'è chi lo ricorda come presentatore di prestigiose kermesse televisive, come Canzonissima o Sanremo.



C'è chi lo ricorda per l'esilarante Casa Vianello, la sitcom più longeva e di più grande successo della televisione italiana, in cui recitava in coppia con l'inseparabile Sandra.



E c'è chi lo ricorda in mille altri modi, perché Raimondo Vianello è stato davvero un personaggio a tutto tondo del panorama artistico italiano, e ancor più una persona che è rimasta nel cuore degli spettatori, degli italiani, e di tutti coloro che per tanti anni hanno potuto seguirlo dagli schermi di casa propria (e non solo).



È per questo che, a dieci anni dalla sua scomparsa, Mediaset ha deciso di rendergli omaggio con una programmazione a lui dedicata, Viva Raimondo!.



Dalle otto del mattino del 15 aprile fino a notte tarda, su Cine34 e Mediaset Extra troverete una rassegna di tanti tra i suoi lavori più noti, tra film (come I magnifici tre, Amori all'Italiana) sitcom (Casa Vianello) e show di culto (come il game show Zig Zag e estratti de I Tre Tenori, con Mike Bongiorno e Corrado).



Sintonizzatevi dunque sui canali Mediaset se volete passare un'intera giornata in compagnia di Mr. Raimondo.