Dove vivono in Modern Family? Ecco il set e l'ambientazione dell'amatissima comedy

Pochissime location seriali sono state scelte con la stessa attenzione delle case protagoniste delle avventure del cast di Modern Family. Con le case che fungono da sfondo per la maggior parte delle scene, vediamo insieme dove si trovavano.

Fin da subito la produzione decise che case dovevano essere perfette perché ognuna di essere serviva per rappresentare l'immagine speculare della famiglia che vive al suo interno. Le stesse abitazioni, infatti, dicevano molto sui personaggi, rendendo più facile per gli spettatori entrare nella narrazione senza particolari difficoltà.

Il patriarca di successo della famiglia, Jay, vive nella casa più bella, il che riflette il suo status e la sua ricchezza, così come la nuova vita che ha intrapreso insieme alla sua nuova famiglia. Mitchell vive in un bizzarro e bellissimo duplex, mentre sua sorella, Claire, possiede una casa familiare spaziosa e tradizionale senza dubbio acquistata a buon prezzo grazie al marito agente immobiliare. Tutte le case erano vere, sebbene alcune scene interne furono riprodotte interamente nello studio di produzione di Los Angeles.

Andiamo più nello specifico. La casa in stile contemporaneo a due piani dei Pritchetts è di gran lunga la proprietà più opulenta dello spettacolo. Evocativa e alla moda, si trova al 121 di S. Cliffwood Ave., a Brentwood, in California. In realtà, la proprietà che funge da casa di Jay è molto più grande di quella che vediamo nello show. Le riprese esterne hanno catturato solo parti della proprietà di Brentwood. Il quartiere è uno dei più esclusivi della città, sede di alcune delle dimore più eleganti e architettonicamente all'avanguardia dove vivono o hanno vissuto personalità del calibro di Harrison Ford, Cindy Crawford, Marilyn Monroe, Travis Scott e Arnold Schwarzenegger.

La casa di Mitchell e Cameron si trova al 2211 di Fox Hills Drive, a Century City, in California. Si trova in fondo alla strada rispetto agli studi in cui è stato girato lo spettacolo e abbastanza vicino alla casa dei Dunphy. Quest'ultima si trova al 10336 Dunleer Dr., a Los Angeles, CA, a meno di due miglia dallo studio in cui è stato registrato lo spettacolo. L'abitazione a due piani in cui vivevano i Dunphys è stata costruita nel 2006 e ha un valore di ben 2,14 milioni di dollari dopo essere stata inizialmente quotata per 2,35 milioni di dollari.

Per quanto riguarda gli attori, recentemente Sarah Hayland ha dovuto rinunciare alle sue nozze a causa del Covid. L'attrice però non si è persa d'animo e ha scelto comunque di celebrare l'evento mancato. Vi ricordiamo che Modern Family è attualmente in onda sui canali Mediaset.