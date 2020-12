Quanto vivono i Witcher? Tutto sulla longevità di uno strigo

Non è un mistero che stiamo attendendo da tempo l'uscita di the Witcher 2, secondo ciclo di episodi della serie Netflix incentrata sulle avventure di Geralt di Rivia: sebbene ancora non si sappia quando uscirà, sappiamo che presto ci attendono novità su The Witcher 2. Intanto, dedichiamoci ad alcuni approfondimenti e FAQ molto utili.

Per arrivare preparati ed esperti del mondo ideato da Andrzej Sapkowski, una volta che arriverà la seconda stagione, abbiamo infatti già parlato, per esempio, di dove sia stato girato The Witcher, che fine abbia fatto Yennefer dopo la prima stagione di The Witcher, o anche le origini di Geralt di Rivia in The Witcher. E se abbiamo trattato un argomento piuttosto discusso dai fan, com'è l'età di Geralt in The Witcher, oggi vogliamo tornare sull'argomento, per rispondere a un altro quesito tra i più richiesti, ovvero: quanto a lungo può vivere un Witcher? Scopriamolo insieme.

E partiamo con una specificazione doverosa: probabilmente, tutti quelli che conoscono bene il mondo descritto nella serie TV ideata da Lauren S. Hissrich saprà perfettamente che gli strighi non sono degli umani, o meglio, sono degli umani che hanno subito incredibili (e tremende) mutazioni, per poter ottenere dei poteri sovrumani e riuscire in questo modo a fronteggiare tutti i mostri e le creature che popolano il Continente.

Per questo motivo, oltre all'aspetto fisico e alle doti, è chiaro che anche la longevità di un Witcher sia ben diversa da quella di un uomo comune: prendendo l'esempio di Vesemir, non esiste certezza sulla sua età precisa, ma sappiamo che abbia almeno 200 anni, se non addirittura 300, e si mostra di certo come uno strigo anziano, ma non esattamente in fin di vita, tutt'altro.

È ipotizzabile, immaginando quindi l'età del Witcher più anziano che conosciamo essere intorno ai 200-300 anni, che la vita media di un Witcher possa attestarsi intorno ai 400 anni, se vissuti in salute, e non combattendo troppe rischiose battaglie che ne mettano a repentaglio l'esistenza. Certo, è anche possibile che Vesemir sia un caso speciale, e che in realtà i Witcher non possano sopravvivere oltre i 150-200 anni, ma non essendoci mai stati date certezze a riguardo, possiamo fare solamente ipotesi. Vedremo quanto a lungo riuscirà a vivere il Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill nella serie, e magari avremo le idee più chiare, almeno per quanto riguarda lo show televisivo.

E ora è il vostro turno: sapevate quanto a lungo può vivere in media uno strigo nella saga di The Witcher? Quanti anni pensate abbia Vesemir? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!