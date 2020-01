Vladimir Furdik rivela come ha preparato lo scontro contro la kikimora in The Witcher

Nei giorni scorsi avevamo scoperto la preparazione dietro la trasformazione di Yennefer di The Witcher, adesso invece vi presentiamo questa intervista allo stunt coordinator dela serie, in cui spiega come ha creato lo scontro tra Geralt e la Kikimora.

Vladimir Furdik, conosciuto anche per essere il celebre Night King de Il Trono di Spade, ha dovuto usare tutta la sua creatività per poter lavorare al meglio e decidere quali movimenti far eseguire al terrificante mostro in CGI: "Ero in palestra e mi sono chiesto come posso preparare la sfida contro la kikimora che è alta 3 metri e ha otto zampe? Così ho chiesto una mano ad otto persone, le ho fatte salire su un tavolo e le ho dato dei tubi che assomigliavano a delle zampe di ragno, così io ero sotto le zampe e a quel punto ho iniziato a pensare e a creare la battaglia tra i due".

Nonostante questo metodo poco ortodosso il combattimento sembra aver convinto sia i fan sia la troupe al lavoro, che hanno deciso di renderla la scena con cui si è aperta la prima puntata delle avventure di Geralt di Rivia. Mentre attendiamo notizie ufficiali riguardo la seconda stagione dello show, vi segnaliamo questa indiscrezione riguardo la presenza di Kristofer Hivju in The Witcher.