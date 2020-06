Vladimir Luxuria: 'Per il compleanno sogno un fidanzato gentile e paziente'

Nel giorno del 55esimo compleanno, Vladimir Luxuria ha concesso un'intervista all'ADNKronos, dove ha parlato dei suoi desideri per questa giornata speciale. soffermandosi principalmente sulla vita privata.

"Cosa vorrei come regalo di compleanno? Trovare un compagno di vita, paziente, gentile, perché trovo che la gentilezza sia la dote migliore di un uomo, non pantofolaio, che ami viaggiare, intraprendente e che ama condividere le mie passioni. Ma ho sempre imparato che se ti metti in testa un obiettivo, alla fine puoi raggiungerlo" ha affermato, continuando a dire che "vorrei continuare ad essere entusiasta della vita, continuare a sognare e a camminare a testa alta".

Luxuria però non ha dimenticato le sue battaglie più importanti, ed infatti ha affermato che "mi piacerebbe una bella legge contro l'omotransfobia, che si pensi di più all'ambiente, al rispetto dei diritti umani, al rispetto della donna e alla convivenza di ogni differenza", un aspetto di cui ha da sempre parlato anche nei talk show a cui prende regolarmente parte.

"Mi auguro che ci siano meno persone che più che cinguettare starnazzano, e che coloro che guidano il paese sappiano pensare al bene del paese non nell'immediato, ma a lungo raggio" ha concluso riferendosi ai tweet che spesso vengono inviati dai politici.

Tra le altre notizie di giornata di cui abbiamo parlato su queste pagine, c'è anche la cancellazione di Chef Rubio da Facebook, Whatsapp ed Instagram, a causa della "censura" che avrebbe applicato il social nei suoi confronti.