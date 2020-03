La voce di Stephanie Beatriz è molto diversa da com'è in Brooklyn Nine-Nine

Secondo una definizione piuttosto cinica, gli attori sono persone pagate per fingere di essere ciò che non sono. Per questo, un attore ha spesso un carattere e una vita totalmente diversi da quelli del personaggio che interpreta. Lo sappiamo bene, eppure a volte la cosa è sorprendente, come nel caso di Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine.

Nella serie comedy a tema poliziesco della NBC (precedentemente su Fox), giunta alla settima stagione, l'attrice interpreta Rosa Diaz, una donna tosta, che pur indossando un distintivo è pronta a infrangere le regole, e ha un approccio al lavoro di poliziotta come quello degli eroi dei film d'azione. Gran parte dell'umorismo che esprime il personaggio si deve alle sue espressioni impassibili, agli atteggiamenti da dura e a una profonda voce baritonale.

Stephanie Beatriz, invece, è una donna delicata, molto alla mano, e anche la sua voce è molto diversa, come si nota anche nella video intervista a Variety che si può vedere nel tweet in calce all'articolo. Quest'ultimo particolare continua a sorprendere i fan, che rimangono confusi ogni volta che la sentono parlare con la sua vera voce (che è poi quella che usa nella serie le rare volte in cui prova ad essere più femminile). "Voglio dire" aggiunge l'attrice, "lo faccio ormai da quanto? Siamo alla settima stagione ora. Quindi è come una seconda natura ormai."

Recentemente Stephanie Beatriz ha affrontato anche il tema della bi erasure. Brooklyn Nine-Nine, intanto, è già stata rinnovata per l'ottava stagione.