La voce e il volto della Principessa Anna in The Crown, Erin Doherty

Erin Doherty non sapeva sulla Principessa Annaprima di iniziare le riprese di The Crown. Ora, invece, può parlarne come se fosse la sua migliore amica.

La Principessa Anna, ha compreso Erin Doherty, è decisamente refrattaria alla stampa. E questo è solo uno degli elementi costitutivi del suo personaggio nella serie Netflix di Peter Morgan, The Crown.



"Adora la sua privacy, e non ammetterebbe che fosse altrimenti" afferma in un'intervista con TV Guide. E infatti, è risaputo come abbia nascosto informazioni di una certa importanza persino agli uffici stampa reali, in modo da evitare anche i più involontari dei leak.



Erin poi ci tiene a far notare il modo di parlare della Principessa, che le è costato ore e ore di sonno e di visualizzazioni di video su YouTube nel tentativo di riuscire a riprodurlo: "Ha questo modo di parlare senza muovere la bocca, ma il suono emesso è davvero forte e chiaro. Era l'unica cosa a livello di somiglianza fisica che volevo davvero riprodurre alla perferzione" afferma.



E mentre il Principe Carlo, in qualità di erede al trono, è sempre stato sotto i riflettori e sotto il ferreo controllo della madre, la Regina Elisabetta, anche a costo della propria felicità, Doherty osserva come Anna sia il membro della famiglia reale che ci va più vicino, all'essere felice "È davvero, genuinamente grata di non essere al posto di Carlo".

"Dopo quella singola brutta esperienza con la stampa quando era ancora giovane, Anna mantiene una certa distanza dalla corona in un modo che le torna davvero conveniente. In più, rispetto agli altri, lei gode di più libertà. Questo le permette di essere più aperta e onesta, e di dire la sua con più facilità; qualcosa che viene visto comun un vantaggio dalla sua famiglia, perchè nessun altro gode del suo stesso 'privilegio'. Diventa la voce della ragione all'interno della famiglia" conclude.



La terza stagione di The Crown è attualmente disponibile su Netflix. Qui potete trovare la nostra recensione di The Crown 3.