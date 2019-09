Delle voci vorrebbero Ronda Rousey come She-Hulk nel MCU

Secondo il sito We Got This Covered, la lottatrice WWE Ronda Rousey potrebbe essere il volto della nuova serie targata MCU in arrivo su Disney+, She-Hulk.

Alla D23Expo è stata finalmente annunciata una serie tv dedicata al personaggio di She-Hulk, notizia che ha riscontrato grande entusiasmo da parte dei fan dei fumetti e del Marvel Cinematic Universe.

Lo stesso l'interprete di Hulk ne MCU, Mark Ruffalo, ha provveduto a dare il proprio benvenuto al personaggio su Twitter, mentre il web è già partito alla carica con i suoi fancast, eleggendo Rosario Dawson come sua prediletta per il ruolo.

L'attrice, già apparsa nelle serie tv Marvel di Netflix nei panni di Claire Temple, sembra aver gradito l'idea, e ha ripostato alcune fan art che la vedevano protagonista su Instagram.

Tuttavia, adesso sembrerebbe essere un altro il nome abbinato al personaggio: We Got This Covered avrebbe riportato la notizia che, secondo delle fonti, Ronda Rousey sarebbe attualmente la favorita per il ruolo.

Il sito specifica che non si sa se ci sono già stati dei contatti tra le parti, nonostante la presenza della Rousey in una "shortlist interna".

Dovessero rivelarsi veritiere le voci, questa non sarebbe la prima prova da attrice per Ronda, che è già comparsa in titoli come I Mercenari 3, Fast & Furious 7 e Blindspot.

Voi cosa ne pensate? La vedreste bene nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.