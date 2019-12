Si vocifera che la serie di Star Wars con dottor Aphra potrebbe arrivare nel 2020

Qualche settimana va vi abbiamo riportato il rumor dello sviluppo di una serie Disney+ con protagonista dottor Aphra, che avrebbe espanso ulteriormente l'universo di Star Wars. Ebbene, stando alle recenti dichiarazioni di un insider, la serie potrebbe arrivare addirittura nel 2020.

Questa nuova voce è stata riportata da Inverse, che ha avuto modo di parlare con Jason Ward, editor di Making Star Wars e ritenuto fonte affidabile. Quando ancora nessuno sospettava qualcosa, per esempio, aveva suggerito la presenza dell'ormai popolarissimo Baby Yoda in The Mandalorian, dichiarando che la razza del maestro Jedi sarebbe stata importante nella serie.



"Un nuovo show di Star Wars, di cui nessuno sa nulla, sta per iniziare", ha dichiarato Ward, che poi ha parlato, come nei rumor precedenti, del fatto che si tratti di una serie su dottor Aphra, personaggio che ha debuttato nel fumetto Star Wars: Darth Vader, prima di diventare la protagonista di una serie a lei dedicata.



"Ho sentito che Lucasfilm e Marvel collaboreranno per portare uno show di Star Wars sul piccolo schermo", ha spiegato l'insider, anche se ancora non è chiaro se il progetto veda il coinvolgimento di Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios.

Se la voce dello sviluppo della serie su dottor Aphra dovesse confermarsi vera, la serie potrebbe arrivare su Disney+ prima del previsto, già nel 2020.



Questo significa che potrebbe trattarsi della seconda serie live-action ambientata nel mondo creato da George Lucas. Gli altri due progetti annunciati, la serie su Obi Wan Kenobi e quella su Cassian Andor, infatti, dovrebbero essere pubblicate non prima del 2021. Cosa ne pensate di questo rumor?



Intanto, il 18 dicembre debutterà nei cinema italiani Star Wars: L'ascesa di Skywalker e, nell'ultima clip pubblicata, Kylo Ren sente la voce di Darth Vader.