Voglia di Secret Invasion? Disney+ sta per accontentarvi con nuovi contenuti!

Con la conclusione di Secret Invasion, i Marvel Studios possono focalizzare tutta la loro attenzione sulle prossime uscite del Marvel Cinematic Universe, che proseguirà la sua narrazione con la Stagione 2 di Loki il prossimo 6 ottobre; tuttavia, non sono ancora terminati i contenuti relativi alla serie con Samuel L. Jackson con novità in arrivo.

Dopo il suo arco di sei episodi, i fan potranno dare un'occhiata al dietro le quinte della serie limitata, che alla fine ha deluso le aspettative. Marvel Studios’ Assembled è ormai una tradizione di lunga data da quando Disney+ è approdato nelle case di tutto il mondo. Grazie a questi speciali, i fan hanno potuto ammirare il lavoro della produzione sui vari show e i film della Casa delle Idee e anche Secret Invasion non farà eccezione.

Adattamento del celebre albo a fumetti, la serie non è riuscita ad avere lo stesso impatto del materiale di partenza. Il fumetto lavorava instancabilmente per stabilire da quanto tempo gli Skrull impersonavano alcuni degli eroi preferiti dai fan, ed era davvero straziante venire a conoscenza di questo tradimento. Nei suoi sei episodi, Secret Invasion non ha avuto lo stesso impatto ed è stato aspramente criticato per l'eliminazione di personaggi preferiti dai fan, come Maria Hill.

Inoltre, Secret Invasion non ha risposto a tutte le domande che man mano poneva durante il suo arco narrativo.

Il comunicato stampa della Disney afferma che lo speciale conterrà interviste al cast e alla troupe, oltre a filmati aggiuntivi per integrare la serie. Ci si potrebbe chiedere: se c'è così tanto materiale aggiuntivo per supportare uno speciale, perché la serie non è stata più lunga? C'è sicuramente un solo modo per scoprirlo. In un'epoca in cui i supporti fisici stanno morendo e i contenuti speciali sembrano appartenere al passato, gli speciali come questo sono l'unico modo per avere uno sguardo più approfondito su questo tipo di produzioni.