Voir, in arrivo su Netflix la docuserie di David Fincher: ecco la data d'uscita

L'amore e la passione per il cinema di David Fincher racchiusi in una docuserie in arrivo su Netflix. I fan del regista tre volte candidato all'Oscar attendono con ansia l'uscita di Voir, lo show realizzato da Fincher per la piattaforma streaming, insieme a David Prior. Ora emergono novità sulla data del debutto.

Fincher e Prior definiscono Voir come 'una serie di saggi visivi che celebrano il cinema e la connessione personale che ognuno di noi ha con le storie che vediamo sul grande schermo'.



Raccontato con l'aiuto di una mezza dozzina di autori e critici cinematografici, tra cui Walter Chaw, Drew McWeeny, Taylor Ramos, Sasha Stone e Tony Zhou, Voir si dirigerà oltre la superficie di alcuni dei film più iconici mai realizzati per dimostrare che i film sono molto di più di una serie di immagini in movimento.



Nel trailer di Voir si riporta che 'alcuni dei nostri più grandi cinema ci sfidano a confrontarci con i nostri cuori, nella sicurezza di quella sala oscura. Questo fa parte dello scopo del cinema'. Nel trailer si vedono spezzoni di cult come Lo squalo, Quarto potere, Easy Rider, Shining, Bonnie & Clyde, Matrix, 2001: Odissea nello Spazio, Toro scatenato, Quinto potere, Amadeus, Karate Kid, Superman: Il Film, Mad Max: Fury Road, Kill Bill, Una poltrona per due, Taxi Driver, Il padrino, Rosemary's Baby, Arancia Meccanica, Quei bravi ragazzi, La conversazione, Lawrence d'Arabia, Il talento di Mr. Ripley e ancora Lo squalo.



Tutti questi film vengono presi ad esempio nello show per raccontare i modi in cui il cinema diventa riflesso della società e delle persone che lo abitano, e il potere che il cinema ha di influenzare intere generazioni. Ecco il trailer di Voir, il nuovo lavoro di David Fincher dopo Mank che arriverà in anteprima il 6 dicembre su Netflix.



Su Everyeye trovate la recensione di Mank, l'ultimo lungometraggio di Fincher sulla scrittura di Quarto potere ad opera di Herman J. Mankiewicz.