Se volete nuove stagioni di Fargo, dovrete chiedere ad Alien

Fargo e Alien non sono esattamente due progetti immediatamente associabili, ma entrambi provengono dalla mente dello scrittore e showrunner Noah Hawley e dal network televisivo FX, e per questo motivo i loro destini sono più intrecciati che mai.

E lo sono a tal punto che, nel corso di una recente intervista promozionale con Deadline, il capo di FX John Landgraf ha dichiarato che il futuro della serie tv di Fargo a quanto pare dipenderà dall'evoluzione di Alien, la cui prima serie tv live-action è attualmente in fase di sviluppo:

"Alien è una rivisitazione originale di quel franchise, ed è stato davvero divertente guardare Noah affrontare questa saga con lo stesso approccio con cui ha ampliato l'universo di Fargo creato dal film originale" ha detto Landgraf. "Ha trovato un modo per decostruire l'idea fondante del progetto e la sua magia, e quali erano gli ingredienti chiave che potevano essere riutilizzati e riadattati, ma sempre in modo diverso e senza mai ripetere cose già fatte prima. È progettata per essere una serie continuativa su più stagioni, quindi per quanto riguarda il futuro di Fargo si tratterà di una questione di tempismo perché la mia speranza è che Noah lavori anche alle stagioni successive di Alien. Ovviamente scatto sempre sull'attenti quando mi parla di nuovi episodi di Fargo: penso che abbia fatto un lavoro incredibile quest’anno con la quinta stagione”, ha concluso il dirigente.

La serie tv di Alien è prodotta anche da Ridley Scott, regista del film originale della saga, e uscirà su Hulu e Disney+: attualmente non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, quindi restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.