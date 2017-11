Volete sapere perché The Flash 4 è più divertente? Ce lo spiega Grant Gustin!

, protagonista ormai da 4 anni di The Flash , serie tvin cui interpreta il personaggio di, ci spiega il vero motivo per il quale questa quarta stagione sia così divertente, e molto dipende dall'entrata in scena di un nuovo personaggio:

Lo avrete notato un po' tutti, il "nuovo" Flash, in questa stagione iniziata ormai da un po' di tempo, non è più l'oscuro e tormentato Barry che abbiamo visto nella stagione tre e, in parte, nella seconda. E' stato un po' un tornare alle origini per questo serial che, come sappiamo, non doveva essere proprio troppo, troppo dark. Comunque sia, uno dei motivi per cui ora le cose sono prese in modo molto più leggero, secondo Grant Gustin, è che è arrivato nel gruppo anche Hartley Sawyer, che interpreta Ralph Dibny aka Elongated Man, spalla (potenziale) di Barry da quando non c'è più Wally West:

"E' stato molto più divertente. L'ho già detto in qualche intervista precedente e non è che io voglia dire che l'anno scorso non lo sia stato. Ma quando si è sempre così seri, alla fine la cosa inizia a pesare anche esternamente, sul set e quest'anno è stato fantastico, ci siamo proprio divertiti a tornare un po' a quella che era l'atmosfera della prima stagione, scherzando e ridendo parecchio."

E gran parte di questo divertimento dipende proprio dalla presenza di Sawyer che è simpatico per il personaggio che interpreta e anche nella vita reale:

"Hartley e io abbiamo iniziato a divertirci da subito, lo dico sinceramente. Voglio andare anche oltre, e credo che qualcuno abbia già pensato di fare questo paragone, ma lui assomiglia davvero a un giovane Jim Carry. Abbiamo iniziato a dirlo da subito, lavorando con lui sul set. Tutta la roba che riesce a fare nello stile commedia e poi è talmente bravo, così talentuoso, è divertentissimo averlo sul set."

Comunque, all'inizio almeno, i due personaggi non andavano particolarmente d'accordo, Barry e Ralph, cioè:

"All'inizio diciamo pure che è un percorso lento, quello che fanno perché lui entri nel team, ci vuole tempo, Barry ha bisogno di tempo per abituarsi. Ma poi lo accetta velocemente. Lui è maturato molto in questi ultimi due anni. E sarà perché forse mi manca molto Julian quest'anno - Tom Felton - diciamo che lui non è un rimpiazzo ma è bello avere qualcuno in giro e quindi, ripeto, visto che Hartley è un grande attore ed è super divertente, è semplicemente fantastico lavorarci insieme."

Voi che ne pensate? Vi piace la dinamica tra i personaggi di The Flash 4?

La serie va in onda tutti i martedì su CW.