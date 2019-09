Volete sentirvi Jessica Fletcher? La casa della Signora in Giallo è su Airbnb!

Vi piacerebbe dormire in una delle case più iconiche della storia della televisione, dimora dell'indimenticabile scrittrice e detective Jessica Fletcher, interpretata da Angela Lansbury e conosciuta anche come la La signora in giallo? Beh, sappiate che è possibile e che l'abitazione è presente su Airbnb.

Sul sito è possibile prenotare un pernottamento nel cottage, che si trova nella cittadina di Albion, sulla costa della California, a pochi passi dall'Oceano Pacifico. La casa presenta tre camere da letto e, anche se risale agli inizi del 1900 e presenta mobili d'epoca, non manca delle comodità più moderne, inclusa una tv su cui guardare magari proprio qualche episodio de La Signora in Giallo (Murder, She Wrote), per creare una sorta di inception.

Lo show con protagonista Angela Lansbury debuttò sulla CBS nel 1984 ed è proseguita fino al 1996, con ben 264 episodi e quattro film televisivi, andati in onda negli anni successivi. Ogni puntata seguiva la stessa formula in cui avveniva un omicidio che poi veniva risolto dalla detective dilettante.



L'abitazione di Jessica Fletcher non è certo la prima in cui gli spettatori possono dormire. In questi giorni è arrivata la notizia che la dimora di Downton Abbey sarà disponibile a un prezzo vantaggioso per due persone fortunate che verranno selezionate tra i vari candidati. I fan della Marvel, invece, hanno la possibilità di dormire nella casa di Tony Stark vista in Avengers:Endgame, mentre quelli di Twilight possono vivere per qualche giorno nell'abitazione di Bella Swan.