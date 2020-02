Quale sarà il volto di Star Trek dopo la serie Picard? Ecco come si adatteranno i romanzi

L'universo di Star Trek è in costante ampliamento e come tale non è sempre facile seguire tutte le vicende della Flotta Stellare, soprattutto quando ci sono quasi vent'anni che intercorrono tra i più recenti progetti e inevitabilmente gli eventi di Star Trek: Picard condizioneranno i prossimi romanzi della saga. Ma come?

Se si esclude la saga cinematografica con protagonista Chris Pine, che è un ritorno alle origini delle avventure per il capitano Kirk e il comandante Spock, il filone narrativo del franchise spaziale è di fatto fermo da parecchi anni e l'improvviso salto in avanti fatto da Patrick Stewart potrebbe confondere un non poco le idee ai fan di lunga data.

Fare da ponte in questo spaccato ventennale saranno i romanzi di Dayton Ward, noto sceneggiatore e scrittore del franchise, e quello dei suoi colleghi, già al lavoro sulle prossime pubblicazioni:

"Penso che tutti possiamo essere d'accodo sul fatto che lo show ha avuto un grande impatto sul pubblico. Non penso ci sia più bisogno di nasconderlo. L'altro lato di questa questione è che ero ben conscio di questo quando annunciarono lo show. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Io e un piccolo gruppo di persone dietro le quinte stavamo già lentamente e attentamente sviluppando un piano su come portare avanti in libri dopo questi eventi. Certo, siamo stati limitati dalla mancanza d'informazioni per tantissimo tempo, ma adesso che abbiamo una linea guida ci sono dei piani ben precisi per continuare i romanzi da qui in avanti. Arriveremo ad un punto nei prossimi mesi in cui saremo più liberi di parlare di tutto ciò, ma no, non abbiamo abbandonato il filone narrativo dei romanzi attualmente esistente. Abbiamo molti piani al riguardo. "

I piani prevedono quindi di rilanciare il franchise narrativo anche dopo gli eventi, anche se, come detto, ne sapremo di più solo nei prossimi mesi, nei quali arriveranno anche numerosi altri contenuti che si aggiungeranno all'universo espanso di Star Trek.

Intanto Star Trek: Picard è arrivato al suo quinto episodio, alla cui recensione vi rimandiamo, e nel quel ha fatto il suo debutto il primo personaggio omosessuale della saga.