Che vuol dire FUBAR? Il significato del titolo della serie Netflix e Arnold Schwarzenegger

La serie tv di Arnold Schwarzenegger Fubar ha raggiunto la prima posizione in tantissime classifiche nazionali della piattaforma di streaming on demand Netflix in giro per il mondo, e sicuramente in queste ore molti spettatori si staranno domandando: cosa vuol dire Fubar?

Se siete arrivati in fondo all'ultimo episodio della prima stagione è probabile che ve ne siate già fatti un'idea, dato che il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger nella sua ultima battuta esclama proprio "siamo FUBAR!", ma in ogni caso la risposta a questa domanda è molto semplice: FUBAR, il termine scelto come titolo della serie, è un acronimo appartenente al mondo militare statunitense ed equivale alla frase 'Fucked Up Beyond All Recognition, che sostanzialmente riassume una situazione (o una missione, in ambito militare) andata, come dire, a farsi benedire senza possibilità di appello. Per questo motivo, appunto, il termine FUBAR viene usato dal protagonista Luke Brunner nei secondi finali della stagione.

Nella serie, lo ricordiamo, un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un clamoroso segreto di famiglia: anche sua figlia lavora per la CIA! Il protagonista quindi si trova suo malgrado obbligato ad accettare quest'ultimo incarico, dando il là ad un'avventura che affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Nick Santora è lo showrunner e produttore esecutivo insieme ad Arnold Schwarzenegger, che è anche il protagonista di un cast che include anche Monica Barbaro e Gabriel Luna.

