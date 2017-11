Waco: nuovo trailer per la miniserie con Taylor Kitsch e Michael Shannon

Paramount Networks ha diffuso in streaming un nuovo trailer ufficiale di, miniserie che vedenei panni di David Koresh, il leader di una setta attiva nell’omonima città del Texas nel 1993.

La serie in sei parti narrerà le vicende della nascita della suddetta setta e della sparatoria di cui Koresh fu artefice, ricordata ancora oggi come il più famoso conflitto a fuoco che portò alla morte quattro agenti della polizia, sei civili e decine di feriti. Il conflitto portò a 51 giorni di stallo, terminati dopo un raid dell'FBI ed un incendio sul Mount Caramel, il quale causò la morte di 76 persone tra uomini, donne e bambini.

Waco prende ispirazione da due biografie A Place Called Waco di Branch Davidian e David Thibodeau, uno dei sopravvissuti alla sparatoria e Stalling for Time: My Life as an FBI Hostage Negotiator scritto da Gary Noesner, il responsabile dell'unità di negoziazione dell'FBI.

Nel cast troviamo anche Michael Shannon, John Leguizamo, Andrea Riseborough, Rory Culkin, Melissa Benoist, Paul Sparks, Shea Whigham, Camryn Manheim e Julia Garner.