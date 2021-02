Waffles + Mochi, arriva su Netflix il nuovo show per bambini con Michelle Obama

Sarà in streaming su Netflix dal 16 marzo Waffles + Mochi, una nuova serie originale destinata a un target di bambini in età prescolare, con la partecipazione di Michelle Obama. Lo show, in 10 episodi, è prodotto da Higher Ground, la casa di produzione dell'ex presidente americano Barack Obama e dell'ex first lady Michelle.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie è incentrata su due amici, Waffles e Mochi, che hanno in comune il sogno di diventare chef. Quando i due vengono improvvisamente assunti come dipendenti di uno stravagante supermercato, inizia per loro l'avventura culinaria della vita. Waffles e Mochi partono così per un viaggio alla scoperta di cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo, cucinando ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e celebrità.

Waffles + Mochi è definita "un invito entusiasmante per far cucinare insieme bambini e adulti e connettersi alle culture di tutto il mondo". Michelle Obama, che interpreta la proprietaria del supermercato dove i due amici lavorano, ha dichiarato: "Non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante. Mi sarebbe piaciuto che Waffles + Mochi fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è il tipo di programma divertente da seguire con tutta la famiglia, capace al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stanno imparando qualcosa."

La locandina di Waffles + Mochi è visibile in calce alla news, mentre nella gallery sono disponibili alcune foto di scena. La serie non sarà l'unico dei progetti di Barack e Michelle Obama su Netflix.

