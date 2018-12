Wait Wait...Don't Tell Me!, in produzione una serie basata sullo show radio

Deadline riporta che il famoso show radiofonico americano Wait Wait...Don't Tell Me! avrà un adattamento televisivo sviluppato dai Wilshire Studios della NBC Universal Cable e da Storied Media Group. Lo show settimanale con Peter Sagal da Chicago è iniziato nel 1998 e viene registrato di fronte a un pubblico e con una giuria in studio.

La giuria di Wait Wait...Don't Tell Me! invita i partecipanti a rispondere a domande provocatorie riguardanti gli eventi di attualità. Lo show si è rivelato un successo per la NPR negli ultimi vent'anni d'attività, con una media di oltre sei milioni di ascoltatori via radio e podcast.

L'adattamento televisivo di Wait Wait...Don't Tell Me! rimarrà fedele allo spirito e al format del programma radiofonico, aggiungendo dei giochi visivi che non potrebbero essere apprezzati su una piattaforma che prevede solo l'ascolto. Rimarrà la durata di un'ora, con tre ospiti famosi pronti a gareggiare nelle sfide comiche e guadagnare punti. Il vincitore guadagna un premio in denaro da donare ad un'associazione di beneficenza a scelta.

"Siamo lieti di adattare l'iconico Wait Wait...Don't Tell Me!" ha dichiarato Dawn Olmstead, presidente dei Wilshire Studios "La serie, lo show radiofonico e il podcast lavorano in tandem e ci consentiranno di espandere il pubblico su maggiori piattaforme. Non vediamo l'ora di lavorare con i nostri partner NPR e Storied Media Group per far crescere il franchise attuale".

In passato il progetto aveva già tentato di essere sviluppato ma dopo la produzione dell'episodio pilota, la CBS decise di non proseguire con la produzione di nuovi episodi.