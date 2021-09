Walker 2, le star di Supernatural si riuniscono: Jensen Ackles dirigerà un episodio

Nonostante Jensen Ackles e Jared Padalecki non abbiano più collaborato da quando è terminata l'ultima stagione di Supernatural, il duo si ricomporrà per un altro progetto, la seconda stagione di Walker, reboot del telefilm cult con Chuck Norris, Walker Texas Ranger, e interpretato, nel ruolo da protagonista, da Jared Padalecki.

Entertainment Weekly riporta ora che Jensen Ackles dirigerà l'episodio 7 della seconda stagione di Walker e di fatto il collega di set in Supernatural.

In passato Ackles ha diretto sei episodi dello show precedente e tornerà dietro la macchina da presa dall'episodio del 2019 di Supernatural, Atomic Monsters. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli e non è stata chiarita nemmeno la possibilità che Ackles partecipi in un cameo.



Dopo la fine di Supernatural, Jensen Ackles ha partecipato a The Boys 3, mentre Jared Padalecki ha proseguito con Walker una longeva collaborazione con The CW, sin dai tempi in cui quest'ultima era WB e l'attore recitava nel ruolo di Dean in Una mamma per amica.

Una serie prequel di Supernatural è in lavorazione, con Jensen Ackles in un ruolo centrale all'interno del progetto, senza il coinvolgimento di Jared Padalecki, che si disse sorpreso di non essere stato contattato, salvo poi appianare le divergenze con Ackles.



"Jensen Ackles e io abbiamo fatto una bella chiacchierata, come facciamo spesso, e le cose vanno bene. Lo show è all'inizio del processo, con tante miglia da percorrere" ha dichiarato Padalecki.