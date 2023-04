Walker 3, un evento speciale accompagnerà il finale di stagione!

Cordell Walker, il Texas Ranger interpretato da Jared Padalecki, è pronto a chiudere la terza stagione di Walker, la serie TV reboot di Walker Texas Ranger, con un "evento speciale".

The CW ha rilasciato una sinossi ufficiale per il finale della terza stagione di Walker che andrà in onda l'11 maggio con il titolo di "It's a Nice Day for a Ranger Wedding", che debutterà l'11 maggio. "È un grande giorno per i Texas Rangers e il clan Walker mentre amici e famiglia si riuniscono per celebrare evento molto speciale", recita la sinossi ma non si hanno specifiche circa i novelli sposi.

Walker non è ancora stato rinnovato per la quarta stagione ma lo show non è stato cancellato da The CW. Al momento False Flag ha chiarito molte questioni lasciate in sospeso nella serie tra le quali il collegamento tra il misterioso gruppo terroristico della Bandiera Grigia al passato di Cordell. Proprio per questo motivo, la decisione di andare avanti con le vicende di Cordell Walker, interpretato da Jared Padalecki, è stata messa attualmente in pausa.

Inoltre, The CW non ha annunciato ancora il rinnovo dello spin-off prequel dal titolo Walker: Independence che segue Abigail Collins come si vede del teaser di Walker: Independence, originaria di Boston, che, dopo essere sopravvissuta a un assassinio, assume lo pseudonimo di Abby Walker per smascherare l'assassino di suo marito nella città di Independence, in Texas. Oltre a tracciare le origini ottocentesche della famiglia Walker e la prima rivalità con la famiglia Davidson, lo show ha anticipato la storia dell'antenato di Walker Hoyt Rawlins.

Padalecki, la cui performance è stata elogiata da Jeffrey Dean Morgan, è stato protagonista di un cameo in Walker:Independence nell'episodio, "How We Got Here", un'apparizione che sostiene fosse stata pianificata sin dagli albori di Independence .