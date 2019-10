Ben Walker: AGC Television lavora alla serie tv prodotta dai fratelli Spierig

I fratelli Michael e Peter Spierig lavoreranno al progetto di un adattamento televisivo della serie thriller di romanzi intitolata Ben Walker, sviluppato da AGC Television di Stuart Ford. Rob Carlson ha negoziato l'accordo per i fratelli Spierig con Lourdes Diaz, presidente di AGC e con il vicepresidente, Anant Tamirisa e Matt Bankston.

I fratelli Spierig si sono fatti conoscere nel 2003, quando il loro film d'esordio, Undead, vinse il Premio Fipresci, e ottenne una versione americana prodotta da LionsGate.

Con Daybreakers - che vede protagonista Ethan Hawke - nel 2009 riescono a stupire il pubblico del Toronto International Film Festival.

Da quel momento i due fratelli registi hanno continuato a mietere progetti come Predestionation, sempre con Ethan Hawke nel cast nel ruolo principale, e l'ultimo capitolo della saga di Saw, con il titolo Saw Legacy, ottavo episodio dl franchise iniziato nel 2004.



La serie letteraria di successo Ben Walker è iniziata nel 2017 con il primo libro, Ararat, con protagonista proprio Ben Walker, un 'espero in stranezze' che lavora per il Dipartimento della Difesa e indaga su strani fenomeni.

Il secondo libro s'intitola Pandora Room, lanciato ad inizio anno sul mercato, mentre Mani rosse uscirà nel 2020.

"L'approccio degli Spierig a questo materiale porterà alla serie tv lo stesso dinamismo e le emozioni che hanno portato a scoprire le loro caratteristiche per lo schermo. Non vediamo l'ora di vedere il mondo di Ben Walker attraverso i loro occhi".