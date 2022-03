Walker Independence, due attori si aggiungono al cast dello spin-off di Texas Ranger

Arrivato nel 2021, il reboot di Walker Texas Ranger è stato accolto bene, al punto da portare alla nascita di uno spin-off prequel intitolato Walker: Independence. Adesso due attori si sono aggiunti al già annunciato Matt Barr nel cast della nuova serie: si tratta di Lawrence Kao di Wu Assassins e di Greg Hovanessian di Another Life.

La serie ci porterà nel 1800 dove seguiremo Abby Walker, una ricca bostoniana che assiste all'assassinio del marito e intraprende un viaggio alla ricerca di vendetta. Nel suo percorso incontrerà un ladro in cerca di uno scopo, Hoyt Rawlins, con il quale arriverà in Texas, a Independence. I due scappano dal loro passato e porteranno cambiamento in questo posto abitato da persone discutibili.

Secondo quanto annunciato Kao vestirà i panni di Kai, un uomo cinese che gestisce una lavanderia locale, dove collabora con il più anziano e taciturno Bowen Sing. Kai è in verità un ex ferroviere, e si è creato una nuova vita a Independence, dove incontrerà Abby. I due diventeranno amici, e Kai offrirà molti consigli utili a Abby.

Greg Hovanessian sarà invece Tom Davidson, il nuovo sceriffo di Independence, considerato da molti come il diavolo. L'uomo è pronto a rilevare il lavoro del defunto marito di Abby, Liam, diventando molto potente nella cittadina.

Intanto, in attesa di altre informazioni, vi mostriamo il trailer di Walker Texas Ranger, un prodotto assolutamente da recuperare prima dell'arrivo di Independence.