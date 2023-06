Walker Independence, Katherine McNamara sulla cancellazione: 'Fa sempre male'

Walker Independence è stata cancellata il mese scorso da The CW dopo una sola stagione, lasciando i fan dello show orfani di una serie che aveva appena iniziato a svelare la sua storia. Nel corso di un'apparizione al The Wayne Ayers Podcast, Katherine McNamara ha raccontato di come ha ricevuto la notizia e la sua reazione alla cancellazione.

McNamara ha raccontato di essere stata informata della cancellazione dello show da uno degli showrunner e da uno dei produttori e che, pur avendo amato lavorare alla serie, per lei la cosa più importante è che lei e il resto del cast hanno fatto tutto il possibile: "L'ho saputo quando uno degli showrunner e uno dei produttori mi hanno chiamato e ovviamente non è mai la notizia che vorremmo ricevere", ha detto la McNamara. "Non è la notizia che volevamo sentire, ma credo che lo show e la storia avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori".

"È stata un'esperienza incredibile lavorare a uno show e raccontare una storia che significava così tanto per tutti noi e con persone che significavano davvero tanto l'una per l'altra. Niente in questo settore dura per sempre e il fatto di poter uscire da questa storia sapendo che abbiamo fatto tutto il possibile e che abbiamo amato il tempo trascorso a farlo e le persone con cui l'abbiamo fatto, penso sia la cosa più importante".

Oltre a Walker Independence, The CW ha cancellato anche The Winchesters, prodotta da Jensen Ackles e spin-off di Supernatural.

Jared Padalecki, che era produttore esecutivo di Walker Independence, aveva annunciato, dopo la notizia della cancellazione della serie, che proverà a proporre lo show ad altri network.

"Stiamo cercando intensamente un posto dove Walker Independence possa approdare", ha esordito Padalecki. "Penso che cancellata sia forse la parola più comunemente usata, ma credo che un modo migliore di vederla sia che Walker Independence non sarà su The CW il prossimo anno".