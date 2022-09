Walker: Independence, la leggenda ha inizio nel nuovo teaser del prequel western

The CW ha diffuso in streaming un nuovissimo teaser trailer di Walker: Independence, show che fungerà da prequel alla recente reimmaginazione di Walker Texas Ranger con protagonista Jared Padalecki. La serie western racconterà l'inizio della leggenda nel vecchio west e debutterà sull'emittente il prossimo 6 ottobre. Guardate subito il teaser.

Il prequel porterà gli spettatori indietro di un centinaio di anni, alla fine del XIX secolo, alle frontiere del selvaggio West nell'omonima cittadina texana. In seguito alla brutale uccisione di suo marito, l'aspirante sceriffo di Independence, la determinata Abigail (Kat McNamara) deve unirsi a un eclettico gruppo di abitanti - come l'affascinante criminale Hoyt Rawlins (Matt Barr) e il fidato consigliere Apache Calian (Justin Johnson Cortez) - e capire di chi può fidarsi per fare giustizia contro lo sceriffo Tom Davidson (Greg Hovanessian), un uomo di legge ipocrita invischiato in loschi affari.

La serie è interpretata anche da Lawrence Kao, Katie Findlay e Philemon Chambers. Seamus Fahey è produttore esecutivo, ha scritto la sceneggiatura e ha co-scritto la storia su cui si basa la serie. Anche Anna Fricke, attuale produttrice e showrunner di Walker, produce e co-sceneggia anche questa storia. Padalecki è anche produttore esecutivo dello show dei CBS Studios insieme a Dan Lin, Lindsey Liberatore (Rideback) e Laura Terry (Pursued By a Bear). Larry Teng è un produttore esecutivo e dirige l'episodio pilota.

Recentemente, Jeffrey Dean Morgan ha elogiato Padalecki per il suo lavoro in Walker avendo lavorato insieme in Supernatural e l'aggiunta di nuovi episodi e il rinnovo di Walker non fa altro che confermare la qualità dello spettacolo.

Kat McNamara sarebbe dovuta tornare nell'Arroverse nella serie spin-off Green Arrow And The Canaries, ma The CW ha deciso di non procedere con l'ordine di una stagione completa dopo la produzione del pilot.