Walker: Independence, poster e data d'uscita del prequel prodotto da Jared Padalecki

The CW ha pubblicato sui social il nuovo poster della serie prequel del reboot di Walker Texas Ranger, dal titolo Walker: Independence, segnalando anche la data della première. Protagonisti dello show saranno i personaggi di Matt Barr e Katherine McNamara, ovvero Hoyt Rawlings e Abby Walker.

Il poster mostra anche la frase 'Old West. New Rules', e anticipa la data d'uscita della serie, fissata al 6 ottobre.

Walker: Independence è prodotto da Jared Padalecki ed è uno show che si preannuncia diverso dalle aspettative del pubblico, secondo quando dichiarato in precedenza anche dalla protagonista, Katherine McNamara.



"Non è il western che t'aspetti. Ogni personaggio non è quello che appare. Ha l'atmosfera e la nostalgia di un western ma è una storia moderna, con personaggi che stanno vivendo cose reali che sono davvero affascinanti".

In Walker: Independence, Abby Walker (McNamara), donna ricca di Boston, assiste all'assassinio del marito durante un viaggio nel West. Walker inizia a cercare la verità sull'assassinio del consorte, quando incontra un ladro scaltro, Hoyt Rawlings (Barr), in cerca di uno scopo.



Nel cast dello show anche Justin Johnson Cortez, Katie Findlay, Greg Hovanessian, Lawrence Kao e Philemon Chambers.

La serie è lo spin-off del recente reboot di Walker Texas Ranger, lo show cult con Chuck Norris, interpretato dalla star di Supernatural Jared Padalecki.



