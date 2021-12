Walker: Indipendence, Jared Padalecki produrrà il prequel del reboot The CW

The CW punta ancora su Jared Padalecki, questa volta però in veste di produttore: la star di Walker svilupperà uno spin-off prequel del reboot di cui è attualmente protagonista, Walker: Indipendence.

La serie, che sarà scritta e prodotta da CBS e Anna Fricke (già sviluppatrice e sceneggiatrice del reboot di Walker), sarà ambientata nell'800 (più precisamente nel 1880), anche se non ci sono ancora chiari quali sono le correlazioni che i suoi personaggi avranno con i protagonisti dell'attuale show con Jared Padalecki e Keegan Allen.

Premettiamo ciò perché nella sinossi che si legge anche sul sito The Wrap riconoscerete qualche nome familiare...

Walker: Indipendence avrà infatti come personaggio principale "Abby Walker, una ricca donna di Boston il cui marito viene assassinato durante il loro viaggio verso l'Ovest. Decisa a vendicarsi, Abbey partirà per cercare il colpevole, ma sulla sua strada comparirà Hoyt Rawlins, un adorabile furfante in cerca di un obiettivo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porterà a Indipendence, Texas, dove incontreranno gli eclettici residenti della cittadina in fuga dal proprio passato difficile, e all'inseguimento dei propri sogni".

Tra gli altri produttori dello show vi saranno anche Dan Lin, Lindsey Liberatore e Laura Terry.

Al momento non abbiamo altre informazioni in merito al progetto, ma vi terremo informati. Intanto, la seconda stagione di Walker prosegue, e alla schiera dei suoi registi si è unita anche la star di Supernatural e The Boys Jensen Ackles.