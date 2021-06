Walker, per Jared Padalecki niente interesse amoroso: 'Preferisco storie senza sessualità'

Intervistato da TV Line, Jared Padalecki ha gettato acqua fredda sulle voci che vogliono una storia d'amore tra il suo personaggio e Micki Ramirez (Lindsey Morgan) nel reboot di Walker, Texas Ranger targato The CW.

"Ho passato 327 episodi in una serie che parlava di una relazione platonica, una relazione tra fratelli... e questo è probabilmente il mio genere preferito da esplorare, per non complicare le cose con la sessualità", ha dichiarato l'attore riferendosi a Supernatural, che si è conclusa lo scorso anno con l'uscita della quindicesima stagione. E quindi penso che sia meraviglioso. Non capita spesso in TV vedere un uomo e una donna protagonisti essere solo amici, volersi bene e sostenersi a vicenda senza voler andare a letto insieme."

Padalecki ha poi aggiunto che la chimica tra Cordell Walker e Micki è "ancora più speciale perché non è offuscata dal bisogno di baciarsi. È più una cosa tipo, "Rispetto questa persona come essere umano, e loro rispettano me, continuiamo così.' Quindi non vedo Walker e Micki sessualmente coinvolti. Penso che la magia sia vedere uno scapolo e una donna single che si coprono le spalle a vicenda."

Cosa ne pensate delle parole dell'attore? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, un altro attore di Supernatural ha elogiato Padalecki per il suo ruolo in Walker.