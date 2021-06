Walker, Jared Padalecki parla dell'addio di QUEL personaggio: 'è stato straziante'

Tv Insider ha intervistato Jared Padalecki, attore interprete di Cordell Walker nella serie reboot targata The CW e intitolata Walker, riguardo l’ultimo episodio e i tristi eventi che sono accaduti.

Sembra che Walker sia nato sotto una cattiva stella, perché la morte sembra seguirlo ovunque lo conducano i suoi stivali. In primo luogo, ha perso la sua amata moglie Emily (Genevieve Padalecki ), e nel tredicesimo episodio della prima stagione il nostro Cord ha perso il suo migliore amico Hoyt Rawlins (Matt Barr) durante uno scontro con i Rodeo Kings.



Hoyt era ancora innamorato della fidanzata del liceo Geri (Odette Annable) e la sua scomparsa lascerà sicuramente un segno, soprattutto da quando Walker e Geri hanno iniziato a frequentarsi.



Padalecki ha confermato che le riprese della prima stagione si concluderanno il 18 giugno e ha spiegato cosa l’ha convinto ad abbracciare questo progetto:



“Dopo così tanti anni in Supernatural volevo essere coinvolto in una trama che amo perché volevo ritirarmi dopo Supernatural. E poi quando è venuta fuori questa idea, abbiamo iniziato a parlarne e ho pensato: "Dio, mi piacerebbe aiutarli a raccontare quella storia". E così ora che ho la capacità e il privilegio di aiutare, sono super eccitato. È un sacco di duro lavoro ed è così che lavoro al meglio”.



Mentre in Supernatural il suo collega Jensen Ackles era il fratello maggiore, in Walker c'è Micki (Lindsey Morgan) ed è una dinamica completamente diversa:



“È divertente. Ho interpretato un fratellino per 15 anni e mezzo, 327 episodi, quindi interpretare un fratello maggiore e interpretare un padre è stata un'esperienza davvero fantastica. Sono un padre ora e ovviamente, quando è iniziato Supernatural, non lo ero".



Lavorare in questo show permette all’attore anche di stare più vicino alla sua famiglia:



“È quello che volevo, è per questo che eravamo disposti a dire addio a Supernatural perché io e Jensen volevamo stare più vicini alle nostre famiglie. Quindi è bello tornare a casa da una famiglia che ti ama ed è felice di vederti. Posso tornare a casa esausto e domani avere una grande giornata di lavoro...ma è bello tornare a casa e avere i bambini che corrono da te e dicono: "Ehi, papà. Andiamo a giocare!"



Sua moglie Genevieve è già nello show e sull’ipotesi di vedere un giorno anche i suoi figli in scena Padalecki ha detto: “Si spera di poterlo fare, penso, quando i protocolli COVID verranno rimossi".



Parlando dell’episodio, del rapporto tra Cord e Hoyt e dalla sconvolgente morte, ha rivelato che anche la showrunner Anna Frick ha versato qualche lacrima per la morte di Hoyt: “È stato molto simile a quando Bobby Singer, interpretato da Jim Beaver, è morto in Supernatural. Eravamo come, cosa? Cosa stiamo facendo? Ma poi alla fine devi ricordare a te stesso che stiamo raccontando una storia e questa è davvero buona televisione".



"Siamo tutti devastati, Hoyt amava la famiglia. Era un po' ribelle, ma avrebbe fatto qualsiasi cosa per i Walker. E alla fine fa il sacrificio estremo per loro. Ora andremo avanti e passeremo un po' di tempo a spiegare esattamente come siamo arrivati ​​qui anche se è straziante".



Il tredicesimo episodio doveva essere l'ultimo della stagione prima che The CW rinnovasse Walker per la seconda stagione e aggiungesse cinque episodi alla prima:



"Originariamente erano stati ordinati 13 episodi, quando abbiamo ricevuto il semaforo verde per la seconda stagione, hanno aggiunto cinque episodi. Quindi questo episodio è rimasto lo stesso, questo originariamente era il nostro finale di stagione ed è facilmente il nostro episodio più grande di sempre. È enorme. Era una specie di finale in tre parti culminato nell'episodio 13. E quando abbiamo aggiunto quei cinque episodi, non abbiamo sottratto nulla a questo episodio. Abbiamo tenuto tutto" ha concluso l'attore.



Intanto Jeffrey Dean Morgan ha elogiato Padalecki per il suo lavoro in Walker avendo lavorato insieme in Supernatural e l'aggiunta di nuovi episodi e il rinnovo di Walker non fa altro che confermare la qualità dello spettacolo.