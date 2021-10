Walker: Mason Thames si unisce al cast nella stagione 2

Da quanto abbiamo recentemente appreso, le star di Supernatural si riuniranno in Walker 2. Jensen Ackles dirigerà infatti l'episodio 7 della seconda stagione dello show, dove ritroverà come protagonista il collega Jared Padalecki. E un'altra notizia si aggiunge a questa: Mason Thames si unirà al cast.

Il giovane Thames di esperienza ne ha già un po': lo abbiamo infatti da poco visto nel trailer di The Black Phone, film con Ethan Hawke nel quale l'attore interpreterà il protagonista. In Walker Mason dovrebbe apparire in scene flashback in cui sarà una versione giovane del Cordell Walker di Padalecki.

Il suo personaggio è cresciuto in un ranch in Texas, e ha raggiunto la maggiore età ad Austin. Cordell Walker è un anticonformista uomo di legge, ed è descritto come un piantagrane molto curioso.

La serie tornerà sugli schermi statunitensi la prossima settimana, il 28 Ottobre, su The CW e sarà disponibile sull'app per lo streaming il giorno successivo. Da quel che sappiamo in questa stagione il personaggio interpretato da Padalecki si si rende conto che la sua vita è a rischio e decide di raccontare al capitano James il vero motivo per cui Micki è andata sotto copertura. Nel frattempo, i Davidson fanno ritorno a casa, mentre la copertura di Micki rischia di saltare a causa di Trey."