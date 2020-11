Walker, Texas Ranger: 3 motivi che hanno reso la serie con Chuck Norris un vero cult

Cordell Walker, il protagonista della serie d'azione Walker, Texas Ranger interpretato da Chuck Norris aveva solo un motto: "Un uomo che sbaglio non può mai opporsi ad un uomo che è nel giusto". Solo questo basterebbe ad indicare l'importanza della serie, ma noi vogliamo darvene altre tre.

La produzione seriale debuttò negli Stati Uniti il 21 aprile 1993 e divenne subito un cult grazie al suo protagonista infallibile e all’atmosfera da vecchia America che lo contraddistingueva. La serie prendeva spunto dai classici film western con alcuni elementi caratteristici delle arti marziali, e fu proprio questo a rendere lo spettacolo incredibilmente popolare soprattutto nel pubblico più giovane del passato e del presente.

Chuck Norris, di cui vi abbiamo già parlato in un articolo dedicato, fu il vero volto del successo di questa serie senza il quale sicuramente Walker, Texas Ranger sarebbe passato inosservato. È molto complicato, infatti, trovare un attore come lui che già nella sua reale biografia annovera riferimenti al Far West, al passato da militare e alla grande passione per le arti marziali e quindi solo lui poteva essere il protagonista perfetto di questa serie di successo. Egli aveva anche dei valori insuperabili perché prendeva sempre le difese dei più deboli e aborriva qualsiasi forma di arma che non fossero pugni e calci rotanti. Ogni episodio verteva su un qualche aspetto sociale come la famiglia, l’amicizia, il rispetto per gli anziani, l’impegno per la comunità, la pericolosità delle droghe e quant'altro.

Non mancavano poi i colpi di scena e gli effetti sorpresa con qualche cliffhanger fra una stagione e l’altra. Per esempio alla fine della sesta stagione Alex, il procuratore distrettuale amato da Walker, rimane coinvolta in una sparatoria e solo dopo che lei si salva all’inizio del successivo ciclo di episodi, lui le chiede di sposarla e la stessa stagione finisce con un incidente aereo da cui però i due ovviamente si salvano. Non manca nemmeno la morte di Walker nel 200esimo episodio, salvo poi essere un sogno della stessa Alex. Per non parlare poi delle scene nel Far West con tanto di effetto seppiato: indimenticabili!

Infine i meme che, insieme all'alto numero di repliche andate in onda sulle Tv generaliste come Rete 4, Canale 5 e Italia 1, rendono viva e ancora molto attuale Walker, Texas Ranger. In ogni caso, sapevate cosa vuol dire esattamente Walker, Texas Ranger?