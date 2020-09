Walker, Texas Ranger: 5 curiosità sulla serie con Chuck Norris

Walker, Texas Ranger andò in onda per la prima volta il 21 aprile 1993 e continuò per nove stagioni fino al 2001. La serie consacrò Chuck Norris che divenne subito l'idolo indiscusso dello show anche nei giorni nostri. Recentemente è stato annunciato un reboot con l'attore Jared Padalecki, ma vediamo alcune curiosità della celebre serie anni '90.

Chuck Norris è in parte nativo americano come il suo personaggio: Chuck Norris, in realtà, si chiama Carlos Ray Norris ed è nato a Ryan, in Oklahoma, nel 1940 da madre irlandese e padre Cherokee. Il personaggio di Cordell Walker condivide un'origine simile, ma con un finale molto più tragico. I suoi genitori, infatti, erano stati violentemente assassinati davanti a lui quando era bambino. Questa storia viene raccontata ad un adolescente maltrattato nell'episodio pilota. Walker, Texas Ranger è basato su un film. Ma non ufficialmente: Walker è stata una creazione originale degli sceneggiatori Leslie Greif e del premio Oscar Paul Haggis. Ma la serie è stata chiaramente influenzata da Lone Wolf McQuade, un film della Orion Pictures del 1983. Come la serie, anche la pellicola è ambientato in Texas, vede Norris nei panni di un ranger solitario che collabora con riluttanza con un agente più giovane e presenta un partner brizzolato e in pensione che fornisce assistenza improvvisa al nostro eroe. I membri del cast del film L.Q. Jones, R.G. Armstrong e William Sanderson fanno tutti delle apparizioni in Walker, Texas Ranger. Chuck Norris ha cantato la sigla: oltre ad apparire in ogni episodio, Norris è stato il produttore esecutivo della serie. Ha anche scritto sei episodi e ha persino cantato la sigla dello show "Eyes Of A Ranger". Inoltre, è stato creatore e produttore esecutivo di Sons Of Thunder, una serie spin-off del 1999 con Marco Sanchez e James Wlcek. Sono stati realizzati dei romanzi: al culmine della popolarità dello spettacolo nel 1999, il Berkley Publishing Group ha pubblicato tre romanzi sulla serie televisiva: Walker, Texas Ranger, Hell's Half Acre e Seige On The Belle. Tutti sono stati scritti da James Reasoner e ora sono, purtroppo, fuori produzione. Bruce Lee ha spinto Chuck Norris verso il successo: Norris ha fatto il suo debutto cinematografico con un piccolo ruolo in The Wrecking Crew (1968), una parodia di spionaggio con Dean Martin. Ma il suo primo ruolo di sostanza è arrivato in The Way Of The Dragon (1973), scritto e diretto dal maestro di arti marziali Bruce Lee. Norris, qui, interpreta un cattivo che combatte contro Lee in una scena di lotta ambientata nel Colosseo romano. Norris ha interpretato di nuovo un cattivo nel film Yellow Faced Tiger (1974). Il suo primo ruolo da protagonista, invece, è stato nel film d'azione Breaker! Breaker! (1977).

