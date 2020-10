Walker, Texas Ranger: i 5 migliori film dove ha partecipato Chuck Norris

Molto prima di tagliare una pizza in otto fette a mani nude, lanciarsi con il paracadute dal cielo sparando con una pistola per hot dog o salvare una damigella in pericolo da un orso usando un hoagie, Chuck Norris è stato un eroe in molti film d'azione.

Un tempo, alcuni lo consideravano "l'uomo più cattivo del pianeta", ma certamente è l'uomo che ha alcuni dei meme più popolari su Internet. In realtà è soprattutto un abile attore che ha preso parte ad alcuni importanti film:

L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente: il film parla di Tang Yung (Bruce Lee), che visita i suoi parenti in Italia e deve difenderli dai gangster del vicinato. Dopo aver picchiato tutti i mafiosi locali, il boss del crimine assume scagnozzi dall'estero, tra cui Colt, rappresentato da Chuck Norris. Al suo debutto cinematografico, la vista di Norris che esce dall'aeroporto con lunghe basette, grandi ombrelloni con bordi dorati, una lunga camicia colorata con una bella fibbia per cintura in bronzo e una valigetta è piuttosto iconica. L'epica scena di combattimento di Norris e Lee è considerata da molti la più grande lotta cinematografica mai vista. Una magnum per McQuade: Lone Wolf McQuade è interpretato da Chuck Norris e David Carradine insieme a una formazione di star che include Barbara Carrera e Leon Isaac Kennedy. Norris interpreta un Texas Ranger che deve fermare un signore della droga che ha le sue stesse abilità nelle arti marziali, mentre competono anche per la stessa donna. La scena del combattimento finale tra Norris e Carradine, sebbene molto buona ed evitata usando le controfigure, non è memorabile come quella con Lee, ma è molto intrigante vedere Norris combattere l'uomo che ha battuto Lee per il ruolo di Kwai Chang Caine nella serie televisiva, Kung Fu. McQuade ha elevato Norris a una vera star d'azione ed è stata anche l'ispirazione per il suo programma televisivo dieci anni dopo, Walker, Texas Ranger. Il codice del silenzio: questa pellicola è un allontanamento dai tradizionali film di arti marziali di Norris. Sebbene abbia un sacco di azione, Il codice del silenzio si concentra maggiormente su armi, inseguimenti in auto ed esplosioni piuttosto che sul combattimento corpo a corpo a cui il pubblico si era abituato. Norris interpreta un poliziotto di Chicago intrappolato tra l'incudine e il martello quando deve fermare una guerra tra bande mentre deve abbattere un poliziotto sbadato che ha causato una divisione nel dipartimento. Vendetta a Hong Kong: questo film ha una delle introduzioni più riconoscibili nella storia del cinema di Kung Fu. Le sagome di Chuck Norris con due donne e un aggressore insieme a un'insegna al neon di Hong Kong fanno da sfondo a una pesante ballata sintetizzata. L'uomo si avvicina a Norris, che dà il suo cappello a una delle donne e i due uomini procedono a combattere al rallentatore finché, alla fine, Norris calcia l'avversario oltre la ringhiera delle scale. Il film non è stato brillante, ma è comunque memorabile. Delta Force: il dirottamento del volo TWA 847 nel 1985, dove i dirottatori tennero bloccate dozzine di ostaggi per diverse settimane, ha ispirato questa pellicola. Il film è interpretato da Chuck Norris e Lee Marvin come leader di un gruppo d'élite di forze operative speciali che vengono inviate per risolvere una catastrofe dopo che i terroristi sequestrano un aereo. Una curiosità riguarda Charles Bronson che era stata la scelta iniziale di co-protagonista al fianco di Norris, ma all'epoca rifiutò.

