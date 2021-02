Walker Texas Ranger: che fine ha fatto l'attore di James Trivette?

Clarence Alfred Gilyard Jr. è un attore statunitense particolarmente noto per il ruolo del ranger James Trivette nella nota serie televisiva Walker Texas Ranger e dell'investigatore privato Conrad McMaster in Matlock.

Clarence Gilyard fin da piccolo ha dedicato il suo tempo allo studio del karate e del taekwondo. Questo lo ha portato a trascorrere un anno come cadetto dell'Air Force Academy prima di trasferirsi allo Sterling College e addirittura, nel 2003, a prendere una laurea in attività teatrale diventando un professore di teatro presso l'università del Bethel College in Nevada.

La sua carriera da attore ebbe inizio, però, dal 1981 al 1982 partecipando alla sesta e ultima stagione della serie televisiva CHiPs. Nel 1984 entra a far parte del cast principale della serie televisiva di breve durata The Duck Factory, in cui recita accanto a un giovane Jim Carrey.

Da allora e per tutti gli anni ottanta appare in qualità di guest star in svariate serie televisive. Nel 1986 esordisce sul grande schermo prendendo parte, in ruoli minori, ai film Top Gun e Karate Kid II - La storia continua. Nel 1987 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film Off the Mark. L'anno seguente partecipa al film Trappola di cristallo nel ruolo di Theo e nel 1989 è di nuovo protagonista nel film per la televisione Sei solo, agente Vincent.

Dal 1989 al 1993 recita nella serie televisiva Matlock nel ruolo di Conrad McCaster. Lascia la serie per recitare nella celebre serie televisiva Walker Texas Ranger nel ruolo di James Trivette, ruolo che lo consacra al grande pubblico. Terminata la serie televisiva, partecipa a Prima dell'apocalisse e Prima dell'apocalisse 2 - Tribulation Force. Nel 2002, decide di ritirarsi dalla professione di attore, ma nel 2005 appare in un cameo nel film per la televisione Walker, Texas Ranger: Processo infuocato, mostrando al pubblico, per l'ultima volta, James Trivette.

Dopo sette anni di pausa recitativa, nel 2012 recita nel cortometraggio Top Gun 2: Back to Traffic School diretto da Jessica Gallegos e partecipa nel ruolo di Ben Foreman al film Little Monsters diretto da David Schmoeller. Nel 2013 partecipa al film From Above recitando accanto a Danny Glover, Ashley Bell e Graham Greene mentre nel 2014 è impegnato nelle riprese di altri quattro film: Una questione di fede, The Track uscito nel 2015 e Rabbit Days e The Sector usciti nel 2016. Recentemente lo abbiamo visto nel film The Perfect Race del 2019 e nel film per la televisione Christmas on the Coast del 2018.

In ogni caso vi siete mai chiesti cosa vuol dire esattamente Walker, Texas Ranger? Infine, vorreste recuperare la serie Walker, Texas Ranger? Ecco a voi come fare!