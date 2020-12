Walker Texas Ranger: che fine ha fatto il cast della celebre serie?

Walker Texas Ranger è una serie divenuta celebre soprattutto per le imprese epiche svolte dal suo attore protagonista Chuck Norris, ma ovviamente vedeva la presenza di altri attori comprimari che davano origine al memorabile show.

Cordell Walker, il personaggio interpretato per 9 stagioni da Chuck Norris, ha permesso a quest'ultimo di avere una grande fama in tutto il mondo ancora più delle sue precedenti e prestigiose comparse. Ad accompagnare Cordell Walker nel corso delle stagioni ci sono stati una serie di personaggi importanti, tra cui il suo migliore amico ranger, James Trivette (Clarence Gilyard), il vice procuratore distrettuale Alexandra “Alex” Cahill, la quale finirà per diventare sua moglie, e il capitano dei ranger C.D. Parker (Noble Willingham). Ma come sono diventati oggi i membri del cast?

Di Chuck Norris ne abbiamo parlato in un apposito articolo, ma possiamo riassumere brevemente la sua carriera post-Walker con un graduale declino che è terminato con l'abbandono della recitazione. Il continuo successo della serie ha portato alla realizzazione di altri media, tra cui un film per la tv Walker Texas Ranger – Riunione Mortale (1994) e uno spin-off Sons of Thunder (1999). Negli anni duemila, Norris ha recitato in film come Bells of Innocence (2003), Palle al balzo – Dodgeball (2004) dove interpreta se stesso, The Cutter – Il trafficante di diamanti (2005) e infine I mercenari 2 (2012). Oggi è impegnato unicamente in campagne pubblicitarie e politiche.

James Trivette, invece, era interpretato da Clarence Gilyard ed era il collega e co-protagonista di Walker Cordell. L'attore fece la sua prima apparizione sul grande schermo prendendo parte, in ruoli minori, ai film Top Gun e Karate Kid II – La storia continua. Dovette attendere il 1987 per ottenere il primo ruolo da protagonista nel film Off the Mark, mentre nel 1988 partecipò al film Trappola di cristallo nel ruolo di Theo e nel 1989 fu il protagonista nel film per la televisione Sei solo, agente Vincent. Al termine di Walker Texas Ranger, Clarence partecipò a Prima dell’apocalisse e Prima dell’apocalisse 2 – Tribulation Force, nel ruolo del pastore protestante Bruce Barnes. Nel 2002, Clarence decise di ritirarsi dalla professione, ma nel 2005 apparve in un cameo nel film per la televisione Walker, Texas Ranger: Processo infuocato, dando vita per l’ultima volta a James Trivette. A dire la verità è comparso altre volte in progetti cinematografici minori come The Track di Brett Levner (2015), Rabbit Days di Cody e Ryan LeBoeuf (2016) e The Sector di Josh Ridgway (2016), ma la sua priorità è attualmente la sua famiglia.

Sheree J. Wilson interpretava Alex Cahill, un vice-procuratore distrettuale. Lavorava nello stesso dipartimento dei Texas Ranger e quasi sempre collaborava con Walker e Trivette. L'attrice esordì nel mondo del lavoro come modella, poi prese parte nel 1985 al film I due criminali più pazzi del mondo e tra il 1985 e il 1986 recitò accanto a Ray Liotta, Michael Madsen e Eli Wallach nella serie tv L’onore della famiglia. Nel 1986, Wilson ottenne il ruolo che davvero la rese celebre, ovvero quello di April Stevens nella serie televisiva Dallas. Al termine della serie Walker Texas Ranger, nel 2005 tornò ad interpretare il ruolo di Alex Cahill nel film per la televisione Walker, Texas Ranger: Processo infuocato. Nel 2007 è stata la protagonista di Pioggia di fuoco e dal 2010 ha recitato in numerose pellicole, tra le quali ricordiamo il film western del 2011 The Gundown ed Easy Rider: The Ride Back del 2013, nel quale recita come co-protagonista. Nel 2018 è apparsa nel film The Silent Natural.

Passiamo a C.D. Parker, interpretato nella prima stagione da Gailard Sartain, attore che lascerà poi il posto, a partire dalla seconda stagione fino all’ottava, a Noble Willingham. Purtroppo nel 2004 quest'ultimo è deceduto all'età di 72 anni a causa di un arresto cardiaco. In carriera è apparso in numerosi film, tra cui Chinatown (1974), Good Morning, Vietnam (1987), L’ultimo Boy Scout (1991) e Ace Ventura: l’Acchiappanimali (1994).

Infine concludiamo con Zio Ray (Raymond Firewalker) nonché lo zio di Walker, che lo adotta dopo la morte dei suoi genitori. Il suo interprete è Floyd Westerman, attore e cantante morto nel 2007 e nato davvero in una riserva indiana, una tribù di sottogruppi della grande nazione Sioux. Prima di diventare un famoso attore, Floyd ebbe una luminosa carriera come cantante Country che lo portò in un tour con il celebre Sting. Successivamente, decise di diventare attore ed esordì al cinema con il film Faccia di rame (Renegades) del 1989 ma divenne memorabile in Balla coi lupi e nel ruolo di Albert Hosteen nella serie tv X-Files.

Vorreste recuperare la serie Walker, Texas Ranger? Ecco a voi come fare!