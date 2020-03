Walker, Texas Ranger: nel cast della serie reboot anche Coby Bell

The CW sta lavorando ad una nuova serie reboot di Walker Texas Ranger, show cult con protagonista Chuck Norris. Il riavvio s'intitolerà Walker, Texas Ranger, e avrà come protagonista la star di Supernatural, Jared Padalecki. Ora una new entry è stata ufficializzata nel cast; si tratta della star di The Gifted, Coby Bell.

L'attore interpreterà il capitano Larry James, uno dei profili più influenti e importanti dei Texas Ranger. Il personaggio è descritto come sicuro e tagliente, pieno di grinta e dotato di grande senso dell'umorismo. James è l'unico afroamericano nel quartier generale di Austin e uno dei pochi nell'intera divisione dei Ranger. Secondo Deadline, Larry James sarà uno dei personaggi maggiormente approfonditi nel corso della serie.



Coby Bell è attualmente conosciuto per il ruolo di Jace Turner in The Gifted e recita con un ruolo ricorrente in SEAL Team, su CBS.

Bell ha fatto parte del cast di show tv come The Game, Cruel Intentions e Burn Notice. Ora un nuovo personaggio d'aggiungere alla sua ricca carriera sul piccolo schermo.

Walker, Texas Ranger è stato scritto e prodotto esecutivamente da Anna Fricke, con la produzione di Dan Lin, Lindsay Liberatore e Jared Padalecki.

La star di Supernatural interpreterà il ruolo di Cordell Walker - interpretato da Chuck Norris nella serie originale - che torna a casa, ad Austin, dopo aver lavorato sotto copertura per due anni. Walker è vedovo e padre di due figli nella serie. Dopo esser tornato a casa scopre che le cose potrebbero essere ancora più difficili di quanto fossero sotto copertura. Tenterà di riallacciare i rapporti con i suoi figli e vivere il rapporto con la sua famiglia conservatrice, mentre cerca di abituarsi ad avere al suo fianco una nuova partner.

La sua nuova compagna sarà interpretata da Lindsey Morgan, una delle prime donne a diventare Ranger nella storia dei Texas Ranger. Nel cast anche Mitch Pileggi, collega di set di Padalecki in Supernatural.