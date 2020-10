Walker, Texas Ranger: quella volta che Chuck Norris diede la benedizione per il reboot

La serie che vedeva come protagonista Chuck Norris per otto stagioni dal 1993 è divenuta talmente celebre in tutto il mondo che nel 2019 il network The CW ha annunciato che avrebbe realizzato un reboot di Walker, Texas Ranger sotto forma di serie televisiva chiamata Walker, con la star di Supernatural Jared Padalecki come protagonista.

Allontanandosi dalla trama originale, Walker seguirà le vicende di Cordell (Padalecki), un vedovo con due figli che si trasferisce ad Austin dopo essere stato sotto copertura per due anni. Walker sarà anche affiancato da un nuovo partner, Micki.

La serie sarà prodotta dallo stesso Padalecki e vedrà un cast composto da Linsdey Morgan (The 100) come partner di Walker, Keegan Allen come fratello minore del protagonista, Mitch Pileggi (The X-files) come padre e Genevieve Cortese come moglie defunta di Walker.

Prima che la serie venisse annunciata, però, è servita l'approvazione di Chuck Norris. Lo riveltò Padalecki nel podcast di Michael Rosenbaum Inside of You:

"Abbiamo dovuto ottenere la sua benedizione per creare una nuova versione".

Pare, infatti, che Norris possieda ancora i diritti sul prodotto e pertanto era necessaria la sua autorizzazione. Padalecki, nel corso della stessa intervista, dichiarò anche di essere entusiasta di Walker e dell'opportunità di interpretare una nuova versione dell'iconico personaggio televisivo.

Ricordiamo che Walker avrebbe dovuto iniziare la produzione ad aprile, ma le riprese si sono interrotte a causa della pandemia di Coronavirus. Dovevano riprendere questo mese, tuttavia pare che ancora ci siano dei problemi.

