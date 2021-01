Walker Texas Ranger, Genevieve Padalecki su Emily: 'È lei che tiene la famiglia unita'

Dopo le ultime novità riguardo la sinossi ufficiale della terza puntata di Walker Texas Ranger, vi segnaliamo questa intervista a Genevieve Padalecki, interprete della moglie del protagonista dello show di The CW.

Genevieve Padalecki sarà in scena insieme al marito Jared, nei panni di Emily Walker, moglie del protagonista che sarà uccisa nella prima puntata della serie. Nonostante questo, l'attrice ha discusso dell'impatto che avrà Emily sulla vita di Cordell Walker, confermando inoltre che nello show saranno presenti diversi flashback. Ecco il suo commento ai microfoni dei giornalisti di The Wrap: "Emily ha avuto una grande influenza su Cordell ed è stata il collante di tutta la famiglia. Ci saranno diversi flashback che mostreranno la loro relazione, in più noterete quanto era diverso quando si trovava con sua moglie, era una persona differente. Scoprirete qualcosa di più su Cordell e come si comportava con la famiglia... Sicuramente nel corso della stagione potrete vedere questi momenti più intimi, è stato molto divertente girare queste scene".

La prima puntata andrà in onda oggi, giovedì 21 gennaio in America, mentre ancora non sappiamo se la serie arriverà anche in Italia. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sullo show, vi segnaliamo le prime foto della premiere di Walker Texas Ranger.