Walker Texas Ranger, Jared Padalecki nella prima immagine dal set del reboot

Nel settembre 2019 The CW ha annunciato il reboot della serie di successo Walker Texas Ranger con protagonista Jared Padalecki e finalmente ora possiamo dare la prima occhiata al nuovo Texas Ranger grazie ad una foto dal set.

Un teaser trailer era stato precedentemente rilasciato per il reboot di Walker Texas Ranger ma ora una foto che arriva direttamente dal set e che trovate in calce alla notizia, ci offre un primo sguardo a Padalecki nei panni dell’iconico personaggio una volta interpretato da Chuck Norris.



La serie apparentemente sarà piuttosto diversa dalla versione originale poiché la narrazione del teaser diceva: "Per molto tempo ho scelto il dovere piuttosto che la famiglia, fino a quando un giorno non era un'opzione” suggerendo una trama più triste.



Si unirà a Padalecki nella prossima serie Keegan Allen nei panni del fratello di Padalecki Liam Walker, Mitch Pileggi nei panni di Bonham Walker, il padre di Cordell e Liam Walker, Lindsey Morgan (The 100) nei panni di Micki, la nuova partner di Cordell. Anche la moglie nella vita reale di Jared Padalecki, Genevieve Padalecki, è stata scritturata nella prossima serie come la defunta moglie di Cordell Walker e la interpreterà in alcuni flashback per tutta la serie. Sembra che crescerà sempre più un sospetto riguardo alle circostanze che circondano la morte della moglie.



Il reboot di Walker Texas Ranger dovrebbe debuttare su The CW a gennaio 2021, fateci sapere che cosa ve ne pare di Padalecki nei panni di Walker Texas Ranger nei commenti!