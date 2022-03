Walker Texas Ranger: Kat McNamara di Arrow sarà la protagonista del prequel

Secondo quanto riportato da Deadline, Kat McNamara sarà la protagonista di Walker: Indipendence, serie che fungerà da prequel agli eventi del reboot di Walker Texas Ranger con protagonista Jared Padalecki, quest'ultimo di ritorno nello show in veste di produttore esecutivo. L'attrice raggiunge così nel cast Matt Barr, interprete di Hoyt Rawlins.

La serie, che sarà scritta e prodotta da CBS e Anna Fricke (già sviluppatrice e sceneggiatrice del reboot di Walker), sarà ambientata nell'800 (più precisamente nel 1880), anche se non ci sono ancora chiari quali sono le correlazioni che i suoi personaggi avranno con i protagonisti dell'attuale show con Jared Padalecki e Keegan Allen.

Walker: Indipendence vedrà infatti McNamara nei panni di "Abby Walker, una ricca donna di Boston il cui marito viene assassinato durante il loro viaggio verso l'Ovest. Decisa a vendicarsi, Abbey partirà per cercare il colpevole, ma sulla sua strada comparirà Hoyt Rawlins, un adorabile furfante in cerca di un obiettivo. Il viaggio di Abby e Hoyt li porterà a Indipendence, Texas, dove incontreranno gli eclettici residenti della cittadina in fuga dal proprio passato difficile, e all'inseguimento dei propri sogni".

Al momento non abbiamo altre informazioni in merito al progetto, ma vi terremo informati. Intanto, la seconda stagione di Walker prosegue, e alla schiera dei suoi registi si è unita anche la star di Supernatural e The Boys Jensen Ackles. Recentemente, Jeffrey Dean Morgan ha elogiato Padalecki per il suo lavoro in Walker avendo lavorato insieme in Supernatural e l'aggiunta di nuovi episodi e il rinnovo di Walker non fa altro che confermare la qualità dello spettacolo.

Kat McNamara sarebbe dovuta tornare nell'Arroverse nella serie spin-off Green Arrow And The Canaries, ma The CW ha deciso di non procedere con l'ordine di una stagione completa dopo la produzione del pilot.