Walker, Texas Ranger: che legami avranno il reboot e la serie classica?

Nonostante i problemi legati al Covid-19, la serie reboot di Walker Texas Ranger, Walker, sta per arrivare con il debutto atteso per gennaio 2021 quantomeno negli Stati Uniti. Il protagonista della serie è Jared Padalecki, il celebre Sam Winchester in Supernatural, ma in cosa verrà collegato alla serie classica?

Esattamente come la serie originale, anche la nuova serie reboot che ha ricevuto l'approvazione dello stesso Chuck Norris, Walker tratterà principalmente temi come la famiglia, la moralità e le buone azioni concentrandosi anche sulla vita e il lavoro del giovane Cordell Walker (Jared Padalecki) già vedovo e padre di due figli. Lo vedremo quindi tornare ad Austin, in Texas, dopo aver lavorato sotto copertura per ben due anni.

Cordell si troverà a scontrarsi con la sua famiglia e una realtà sociale e politica estremamente conservatrice, ma dovrà prima trovare la forza per riconquistare i suoi figli. Dal punto di vista lavorativo lo vedremo lavorare con la sua nuova collega e unica donna ranger, Micki interpretata da Lindsey Morgan e a tal proposito sarà molto impegnato con le indagini sulla misteriosa morte della moglie.

Quest'ultimo aspetto e la partner femminile rappresentano due tra le più importanti differenze tra la serie originale e questa serie reboot. Nella trama di Walker, Texas Ranger infatti Cordell Walker (Chuck Norris) è un ranger di Dallas che lavora esclusivamente in coppia con il suo migliore amico James Trivette (Clarence Gilyard) e arriverà a sposare il vice-procuratore distrettuale Alexandra Cahill (Sheree J. Wilson), diventando padre di una bambina verso la fine della serie.

Nel frattempo, la serie originale Walker, Texas Ranger ha visto la sua messa in onda nel lontano 2001, ora che fine ha fatto il suo cast?