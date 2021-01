Walker Texas Ranger: Nella terza puntata comparirà un vecchio amico del protagonista

Abbiamo scoperto cosa accadrà nella seconda puntata di Walker Texas Ranger, adesso il network televisivo ha condiviso con i fan la sinossi ufficiale del terzo episodio, che introdurrà un personaggio legato al protagonista.

A partire dal prossimo 21 gennaio andrà in onda la prima stagione del reboot di Walker Texas Ranger, serie con protagonista il celebre attore di Supernatural Jared Padalecki. La terza puntata dello show si intitolerà "Bobble Head" e andrà in onda il 4 febbraio. Ecco la sinossi ufficiale condivisa da The CW: "Matt Barr sarà una guest star nel ruolo del miglior amico di infanzia di Walker. La vita di Walker si complica dopo il ritorno in città del suo miglior amico Hoyt Rawlins. Abeline è felice di ospitare Hoyt, ma Geri non sa cosa pensare riguardo al suo ex ragazzo. Nel frattempo Micki inizia a sospettare sui veri motivi del ritorno di Hoyt".

L'episodio è stato diretto da Randy Zisk, mentre la sceneggiatura è opera di Seamus Kevin Fahey. Oltre al già citato protagonista, nel cast troveremo anche Molly Hagan, Odette Annable e Lindsey Morgan. Se cercate altre indiscrezioni sullo show, vi segnaliamo le prime foto condivise di Walker Texas Ranger, scattate sul set della prima puntata della serie.