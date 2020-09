Walker Texas Ranger: ecco tutte le novità sul reboot con Jared Padalecki

Lo scorso anno è arrivato l'annuncio del reboot di Walker Texas Ranger in cui Jared Padalecki vestirà i panni del protagonista interpretato negli anni '90 da Chuck Norris.

Fin qui sappiamo che la serie si chiamerà semplicemente Walker e che debutterà nel gennaio 2021. Non abbiamo ancora una data precisa per il suo esordio, ma sappiamo che la serie prenderà il posto di Supernatural e che quindi andrà in onda negli USA ogni giovedì.

Padalecki che sarà anche produttore esecutivo della serie THE CW, interpreterà Cordell Walker, un vedovo che dopo essere stato sotto copertura per due anni, decide di tornare a casa ad Austin nel tentativo di ricongiungersi con i suoi figli.

Il volto femminile della serie sarà interpretato da Lindsey Morgan che tutti abbiamo conosciuto in The 100. Vestirà i panni di Micki una delle prime donne nella storia dei Texas Rangers. Anche Jeff Pierre di Once Upon a Time si è unito al cast nel ruolo di Trey Barnett, il fidanzato di Micki. L'ex strar di Pretty Little Liars, Keegan Allen è stato scelto per interpretare Liam, il fratello minore gay e conservatore di Cordell Walker, che è anche assistente procuratore distrettuale.

Oltre alla classica storia familiare e le varie vicende di lavoro, Cordell Walker approfondirà anche le circostanze sospettosamente oscure che circondano la morte di sua moglie. Non ci resta dunque che attendere.