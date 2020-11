Walker Texas Ranger, pubblicato il trailer del reboot con Jared Padalecki

The CW ha da tempo annunciato il reboot della serie cult Walker Texas Ranger, con la star di Supernatural, Jared Padalecki, che eredita il celebre ruolo da Chuck Norris. Nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer della serie tv, che annuncia l'imminente arrivo dello show, molto atteso anche dai fan storici del personaggio.

"Per molto tempo ho scelto il dovere piuttosto che la famiglia, fino a quando un giorno non era un'opzione" spiega nel video il personaggio di Padalecki, con la sigla in sottofondo nettamente diversa da quella originale che il pubblico ricorda con affetto.

Nel cast dello show ci sono anche Keegan Allan nel ruolo del fratello di Walker, Liam, con Mitch Pileggi nei panni di Bonham Walker, padre di Cordell.



Lindsey Morgan sarà Micki, partner di Walker mentre la moglie di Jared Padalecki, Genevieve Padalecki, è stata scelta per interpretare la defunta consorte di Cordell Walker e la interpreterà in tutti i flashback all'interno della serie.

Il reboot di Walker Texas Ranger dovrebbe debuttare su The CW nel mese di gennaio 2021. Jared Padalecki è Cordell Walker, vedovo e padre di due figli, che torna a casa sua, ad Austin, dopo aver passato due anni sotto copertura. Di ritorno nella sua città natale, Cordell dovrà fare i conti con le difficoltà familiari e le problematiche del suo territorio, che affronterà con il suo solito spirito determinato e combattivo.

Chuck Norris è stato protagonista della serie originale, Walker Texas Ranger, per nove stagioni, dal 1993 al 2001; nella serie interpreta il ranger Cordell Walker, impegnato ad affrontare la criminalità di Dallas.



