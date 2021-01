Walker Texas Ranger: il reboot con Jared Padalecki si mostra con le foto dell'episodio 1

Il trailer di Walker ci ha permesso di riprendere confidenza con il Texas Ranger un tempo interpretato da Chuck Norris e ora protagonista del reboot con Jared Padalecki. The CW ha deciso di pubblicare anche una serie di immagini tratte dall'episodio pilota.

Possiamo quindi dare uno sguardo al protagonista Cordell Walker, un vedovo di ritorno ad Austin dopo due anni trascorsi sotto copertura. Una volta a casa può riunirsi ai genitori Abeline e Bonham Walker, interpretati rispettivamente da Molly Hagen e Mitch Pileggi. A completare la sua famiglia ci sono poi i due figli, Stella e August, che sicuramente gli procureranno qualche grattacapo, e il fratello Liam.

Cordell si ritroverà ad indagare sulle circostanze della morte della moglie Emily, che nell'occasione avrà il volto di Genevieve Cortese, consorte dello stesso attore protagonista. La serie avrà il compito di raccogliere la pesante eredità di Walker Texas Ranger, divenuto negli anni un punto di riferimento per gli amanti del genere, tra problemi familiari, ambientazioni desertiche e intriganti indagini.

Il primo episodio, scritto da Anna Fricke e diretto da Jessica Yu, andrà in onda negli USA il 21 gennaio 2021, mentre al momento non ci sono indicazioni per quanto riguarda l'uscita italiana. Quelle che trovate qui sotto non sono le prime foto pubblicate da The CW.